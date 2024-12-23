بزشكيان: الحكومة عازمة على استكمال ممر "شمال -جنوب"

العالم - ايران

واشار الرئيس بزشكيان إلى أن تنفيذ خط سكة حديد "رشت-آستارا" في إطار اتفاقية بين إيران وروسيا يعد أولوية خططنا وايران عازمة على تنفيذها، وأضاف: إيران تلتزم ببنود هذا الاتفاق ويمكن للجانب الروسي البدء في رسم خريطة الطريق والاستعدادات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن. وبموجب الاتفاقية، سوف نحصل على قطع اراضي المسار وتقديم المستندات والالتزامات في الوقت المحدد.

وأكد الرئيس بزشكيان أن الحكومة الإيرانية تؤكد على تنفيذ هذا الاتفاق وأن وزير الطرق والتنمية الحضرية يتولى مسؤولية متابعة هذا الاتفاق.

وفي هذا اللقاء، نقل نائب رئيس وزراء روسيا، تحيات رئيس الجمهورية ورئيس وزراء بلاده للرئيس الايراني لزيارة روسيا في الأيام الأولى من عام 2025 وقال: الحكومة الروسية تستعد لهذه الزيارة ومحادثاتها واتفاقاتها.وفي إشارة إلى اتفاقية تنفيذ خط سكة حديد "آستارا-رشت"، أكد "فيتالي سافيف" على إرادة حكومته لتنفيذ هذه الاتفاقية وقال: لقد قدم الجانب الروسي خط الائتمان اللازم وفي الوقت نفسه يتعاون مع الحكومة الأذربيجانية بالنسبة للممر بين الشمال والجنوب، ويريد تنفيذ هذا الاتفاق من إيران.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية تريد تسريع عملية تنفيذ هذا الاتفاق، وأوضح: اتفقت روسيا وأذربيجان على ضرورة تحديث الجزء من خط سكك الحديد الموجود على أراضيهما، ونريد أيضًا من الحكومة الإيرانية وذلك للمساعدة في توفير الترتيبات اللازمة لتحديث وتجديد هذا الخط في اراضي بلادها.

ووصف نائب رئيس الوزراء الروسي نقل البضائع من روسيا إلى إيران وبالعكس بأنه يشهد نموا وقال: من المتوقع ان نتمكن مع تنفيذ اتفاقية سكة حديد "آستارا-رشت"، الوصول إلى الطاقة الاستيعابية لنقل 15 مليون طن من البضائع بين البلدين في مرحلة أولى.