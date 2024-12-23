اعترافات إسرائيلية بقوة اليمن وقدراته العسكرية

العالم _ العين الإسرائيلية

ولا يزال اليمن يشكل محور اهتمام الإعلام العبري، حيث يرى المحللون العسكريون أن اليمن يتمتع بالقوة والإصرار على مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسناداً لغزة. وأكدوا أن اليمنيين يمتلكون قدرات عسكرية ذاتية، وأن أي ضربات عسكرية جديدة قد يشنها جيش الاحتلال ضدهم ستفشل كما فشلت سابقاتها.

وفي هذا السياق، استضاف برنامج "العين الإسرائيلية" عبر شاشة قناة العالم الإخبارية، المتابع للشأن الإسرائيلي د. حسن الزين، حيث أكد أن اعتراف الخبراء العسكريين في كيان الاحتلال يعد مثيرًا للإعجاب نظرا لاعترافهم بكل الخصائص والعناصر التي يتميز بها اليمنيون. فأولاً، هم شعب عنيد ومقاتل، وثانيًا، إنهم لا يملكون بنك أهداف محدد. ولذلك، من المتوقع أن نشهد مضاعفة في إطلاق الصواريخ على تل أبيب، وهو ما يرعب العدو.

وتابع الزين بالحديث عن الضربة اليمنية الأخيرة على تل أبيب، مشيرًا إلى أنها تميزت باختراق الصاروخ اليمني لمنظومة ثاد وكل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية، حيث سقط في عمق الكيان الإسرائيلي وليس كما زعموا أنه سقط على مدرسة.

وأوضح أن معظم الخبراء والمحللين الغربيين أصبحوا يعترفون بأن الشعب اليمني يمتلك هوية عقائدية وجغرافية وسياسية خاصة به، ويصر على مطالبه مهما كلفه الأمر. كما أنهم يمتلكون الإمكانية لشن حرب والاستمرار فيها، مما يمثل تحديًا صعبًا للعدو الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بإسقاط طائرة أمريكية فوق البحر الأحمر، قال الزين إن هذا الأمر هو الآخر يعد مميزًا جدًا، حيث لا يمكن تصور أن قوة مثل أنصار الله التي استلمت دولة في السنوات الأخيرة تستطيع مصارعة ومقارعه أعتى قوة في العالم على مستوى البحر والبر والجو والسفن. وقد تبنى اليمنيون إسقاط الطائرة، مما يمثل تحولًا جيوسياسيًا مهمًا على مستوى الشرق الأوسط بأسره.

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