معاريف.. إيران قوة كبيرة ولسنا قادرين على خوض حرب استنزاف معها

العالم _ فلسطين

وأقرَّ خبير الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية آفي أشكنازي بأن "إيران لا تزال قوة كبيرة مع مئات آلاف الصواريخ، وباقتصاد أكبر بمئات المرات من الاقتصاد الإسرائيلي، وهي دولة غنية بالمعادن والكنوز الطبيعية من غاز ونفط ومعادن وغيرها".

وتساءل أشكنازي عما إذا كانت "إسرائيل قادرة على خوض حرب استنزاف مع إيران"، مؤكداً أن هذا الموضوع أكثر تعقيداً.

وقال: “في الموساد، غضبوا أمس من تسريب المراسلين السياسيين الذين أفادوا بأن رئيس الموساد أوصى بشن معركة ضد إيران.. في محيط دادي برنياع، رفضوا تأكيد الأمور، وقالوا إن المنشورات ليست دقيقة تماماً”.

وأكد خبير الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف"أهمية “عدم الاستهانة بالإيرانيين حتى عندما يصابون بكدمات وجروح”، وعقّب: “أفترض أن برنياع كان يقصد خطة عملياتية قد تلحق الضرر بالإيرانيين. أفترض أن هذا ما كان يقصده”.