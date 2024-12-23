القسام تحرر أسرى يستخدمهم الاحتلال كدروع بشرية

العالم _ فلسطين

في أحدث ضربة يتلقاها المحتل الإسرائيلي منها، تستهدف القسام ناقلة جند ودبابة ميركافا صهيونيتين بقذائف الياسين 105 وتسقط مسيرة بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت كتائب القسام تنفيذ عملية أمنية معقدة في منطقة بيت لاهيا شمالي غزة، أسفرت عن مقتل جنود اسرائيليين وتحرير أسرى فلسطينيين محتجزين داخل منزل.

وقالت القسام إن العملية بدأت بطعن وقتل 3 جنود إسرائيليين كانوا في مهمة حماية مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية، وإن مجاهديها اقتحموا المنزل وأجهزوا على جميع أفراد القوة من مسافة قريبة، واغتنموا أسلحتها وتمكنوا من تحرير أسرى فلسطينيين كانوا محتجزين داخل المنزل وتستخدمهم القوات الإسرائيلية كدروع بشرية.

بدوره اعترف الإعلام العبري بمقتل 3 جنود بعد أن تحدث عن حدث أمني صعب في غزة.

وكانت القسام استهدفت دبابة للكيان من طراز ميركافا بمخيم جباليا بقذيفة مضادة للدروع، إلى جانب استهداف ناقلة جند في ساحة الخلفاء الراشدين. وقامت بعملية قنص جندي إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط جباليا، بالإضافة إلى تفجير عبوة أرضية في عدد من الجنود الإسرائيليين.

من جهتها عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من استهداف مقاتليها جنودا وآليات إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وجاءت عملية الاستهداف عقب استيلاء سرايا القدس على طائرة مسيرة ومعرفة إحداثيات تموضع قوات الاحتلال. وأوضحت المشاهد أن عملية الاستهداف جرت في محيط منطقة الخزندار غرب التوام شمالي مدينة غزة، وتمت بعبوات أرضية ناسفة.

وعرض الفيديو مسحا جويا للآليات الإسرائيلية الموجودة في الميدان، ثم عملية رصد دقيقة كشفت موقع جنود إسرائيليين، إلى جانب تجهيز وزرع العبوات الأرضية من نوعي "ثاقب" و"رعد"، بالإضافة إلى إجلاء مروحية إسرائيلية للقتلى والجرحى.

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