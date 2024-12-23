'إسرائيل' تبعث رسالة تحذيرية إلى الجولاني تحت ذرائع امنية

العالم _ سوريا

رسالة تحذيرية بعثها الكيان الإسرائيلي إلى السلطة الجديدة في سورية.. تقول الرسالة إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

فلم تشفع الرسائل المعتدلة التي أعلنها قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قبل نحو أسبوع وقال فيها إنه لا ينوي الصراع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ألا أن تل أبيب لم تكتف باحتلال مساحات واسعة من الأراضي السورية بل أكدت أنها لن نقبل بأي محاولة من قبل المسلحين للوصول إلى جنوب سوريا.

الرسالة التي بعثتها تل أبيب وكشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية تقول إنه في حال بدا أن هناك طرفا مسؤولا في سوريا فستفكر في نقل المنطقة العازلة إليه.

تل أبيب أوضحت في رسالتها للجولاني، التي لم توضح "يديعوت أحرونوت" ما إذا كانت مباشرة أو عبر طرف ثالث، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل المنطقة العازلة لأسباب تتعلق بالدفاع والأمن الإسرائيلي، خوفًا واستعدادا لاحتمال وقوع أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في السابع من أكتوبر من العام الماضي، وهذه المرة من جهة سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بذلك.

ومنذ سقوط نظام الأسد توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة بين الجانبين، بذريعة تأمين المنطقة الحدودية.

كما نشرت القنوات السورية تقارير عن تقدم الجيش الاحتلال باتجاه القرى السورية، وعن اتصالاته مع السكان المحليين وعملياته في مواقع مختلفة على الحدود، وفقًا لتقرير "يديعوت أحرونوت".

وسجلت يوم الجمعة الماضية حادثة غير عادية في ريف درعا الغربي حيث أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه سكان سوريين في المنطقة، الذين تظاهروا ضد وجود جيش الاحتلال هناك وطالبوها بمغادرة المنطقة العازلة.

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