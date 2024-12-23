الجولاني يوجه دعوة لامير قطر لزيارة دمشق

العالم _ سوريا

وقال محمد الجولاني خلال لقائه وزير الدولة القطري محمد الخليفي إن الدوحة أبدت كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية مشيدا بمواقفها تجاه الشعب السوري في كل المراحل.

وأكد الجولاني على ضرورة الاستفادة من الخبرات القطرية في جميع المجالات.

واضاف خلال اللقاء الى ان الجانب القطري كان ثابتا على موقفه في كل المراحل إلى جانب الشعب السوري وان قطر أبدت كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية مشيرا الى بدء تعاون استراتيجي واسع مع قطر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي على الموقف الثابت لقطر في الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر.

هذا وقد وصل وفد قطري رفيع إلى دمشق اليوم الاثنين حيث عقد لقاءات مع المسؤولين السوريين في أول زيارة منذ 13 عاما.