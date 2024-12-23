قاليباف: الحرب الاعلامية التي تشن على ايران ليست بجديدة

العالم - ايران

قالیباف اشار في كلمة القاها امام اساتذة وطلاب جامعة الامام الحسين عليه السلام (تابعة للحرس الثوري) صباح اليوم، الى ما يروجه الاعداء في العلام في هذه الايام بان ايران قد تلقت هزيمة في سوريا وانها تواجه خطرا داهما بالحرب الان، قائلا ان هذا الكلام هو مكرر وقد سمعناه ايضا بعد عملية تحرير مدينة خرمشهر الايرانية (في الثمانينات) وفي فترة الدفاع المقدس.

ونوه قاليباف الى التطورات الجارية في المنطقة قائلا ان الحرب الاعلامية والمعرفية التي يشنها الاعداء حاليا على الشعب الايراني هي الان اقوى سلاح للاعداء ضد الشعب الايراني، كما اضاف "ان اعداء الشعب الايراني وعلى رأسهم الكيان الصهيوني واميركا يطلقون التصريحات ضدنا وفي بعض الاحيان يعرضون عضلاتهم، وهناك من يشمتون بنا ويقولون بان قدراتكم قد ضعفت ولم تحصلوا على نتيجة رغم التكاليف الباهظة وهناك من يهولون بان الخطر قد اصبح بالقرب منكم، كما هناك من يتحدث بنبرة اخرى ويطلب منا ان نتعايش مع النظام العالمي الجديد ونرضخ للقوى العالمية لحفظ مصالحنا، لكننا نرى الحقائق كلها ونقف بوجه الظالم ونتوكل على الثقافة الربانية وننزل الى ساحة المواجهة وهذه هي فلسفة درب الشهداء.