الاحتلال يعترف لأول مرة بمسؤوليته عن اغتيال هنية

العالم-الاحتلال

واعترف وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، لأول مرة بمسؤولية "إسرائيل" عن اغتيال إسماعيل هنية في تموز/ يوليو الماضي في طهران، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام عن كاتس قوله: "سنضرب البنية التحتية الاستراتيجية في اليمن وسنقضي على قادة أنصار الله كما قضت على هنية والسنوار ونصرالله".

كما تابع تهديداته قائلاً، بتوجيه "ضربات قاسية للحوثيين"، زاعما: "سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران".

وتوجّه كاتس إلى صنعاء معترفا بالقول: "أسقطنا نظام الأسد في سوريا، وضربنا المحور، وسنضرب صنعاء".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد أكدت اعتراف المؤسستين الأمنية والعسكرية، بقلقهما إزاء تصاعد وتيرة التهديدات اليمنية، وقد وصفت المشهد والتركيبة اليمنية بـ"المعقدة للغاية"، وبأن اليمن ليس "عدواً عادياً".