الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بيدرسن: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة

بيدرسن: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن إنه يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في شمال شرق سوريا وإلا ستكون هناك "عواقب وخيمة" على سوريا بأكملها.

العالم-سوريا

وقال بيدرسن: "إذا لم يتسن التعامل مع الوضع في الشمال الشرقي تعاملا صحيحا، فقد يكون ذلك نذير سوء كبير بالنسبة لسوريا بأكملها.. إذا فشلنا هنا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة عندما يتعلق الأمر بنزوح جديد".

وأضاف بيدرسن أن الحل السياسي "سيتطلب تنازلات جادة للغاية"، ويجب أن يكون جزءا من "المرحلة الانتقالية" التي تقودها السلطات السورية الجديدة في دمشق.

واقترحت قوات سوريا الديمقراطية سحب قواتها من المنطقة مقابل هدنة كاملة. لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال في مؤتمر صحفي بدمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن وحدات حماية الشعب يجب أن تنحل بالكامل.

روابط ذات صلة

الاحتلال يعترف لأول مرة بمسؤوليته عن اغتيال هنية