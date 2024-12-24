بالفيديو...دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بالاراضي المحتلة إثر إطلاق صواريخ من اليمن

العالم-الاحتلال

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ في تل أبيب، ويافا، وبيتح تكفا، وريشون لتسيون، وأشدود، ورمات غان، واللد، والرملة، وهرتسليا، ورحوفوت".

كما تم إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ والقذائف في "عراد وكسيفة وعرعرة في النقب، وفي تل عراد ومريت وسافا"، وفق الصحيفة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "عقب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل، تم اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حركة أنصار الله اليمنية يوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي عسقلان ويافا.

یمن

وأعلن الحوثيون يوم السبت، "تضامنا مع غزة وردا على العدوان على اليمن"، استهداف موقع عسكري صهيوني في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، تمكن من تجاوز منظومةِ الدفاع الجوي الإسرائيلية وأصاب هدفة بدقة.

وتشدد أنصار الله على أنها "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".