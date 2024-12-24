مظاهرات بأحياء دمشقية اثر حرق مسلحين شجرة الميلاد بالسقيلبية +فيديوهات

العالم - سوريا

وأفاد موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن مراسلته، بأن شوارع أحياء القصاع وباب توما والدويلعة في دمشق (أحياء مسيحية) شهدت مظاهرات ليلية، "تضامنا مع ما جرى في السقيلبية من حرق شجرة الميلاد واستنكارا للانتهاكات المتكررة التي تطال الرموز الدينية والمقدسات في سوريا".

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وفي إطار الكشف عن تفاصيل هذه الحادثة، قال كاهن رعية مدينة السقيلبية السورية الأب ماهر حداد موضحا: "أقدم 8 أشخاص من الجنسية غير السورية على إضرام النار في شجرة الميلاد بعد مضي يومين على إنارتها"، لافتا إلى أن "الأمن العام تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وتوقيفهم"، مؤكدا أنه "سيتم ترميم الشجرة وإنارتها مجددا".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في وقت سابق، أن مسلحين مجهولين أشعلوا النار في شجرة عيد الميلاد في ريف حماة.

وأفادت مصادر محلية بأن المسلحين منعوا المواطنين من الاقتراب من الشجرة تحت تهديد السلاح.

في حين أبان مقطع فيديو مسؤولا في إدارة العمليات العسكرية، إلى جانب رجال دين من الطائفة المسيحية، وهو يؤكد للأهالي أن الذين أضرموا النار بالشجرة ليسوا سوريين، مشددا على أنهم سينالون عقابا كبيرا.

وتابع: "نحن نظام مؤسسة إن شاء الله، والمتهمون سيعاقبون"، لافتا إلى أن الشجرة ستكون بحدود الصباح، مرممة بشكل نهائي.

المصدر: RT