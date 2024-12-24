محمد علي الحوثي للأمريكيين: استلهموا التجربة من أيزنهاور وروزفلت!

العالم - الیمن

وقال محمد علي الحوثي في سلسلة منشورة على صفحته في منصة “أكس”: ” ‏رسالة القوات المسلحة بالأمس كانت فعلية وقد عرف الأدميرال الأمريكي ذلك فلا تزجوا بالبحارة في مهمة قذرة تدافع عن عدوان إجرامي وإرهابي إسرائيلي لابادة ابناء غزة “.

وخاطب الأمريكي قائلا: “دعوا حماقاتكم جانبا ودعوا خزعبلات وأساطير الحاخامات بعيدا وتذكروا أن اليمنيين أسياد البحر واستلهموا التجربة من “آيزنهاور “أو “روزفيلت”.

وأكد أن بقاء حاملة الطائرات الأمريكية “‏يو إس إس هاري إس ترومان” يعتبر رسالةحرب وتهديد وعسكرة للبحر الاحمر” . لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بمهمة قذرة لدعم إرهاب الكيان الصهيوني لاستمرار إبادة ‎غزة.

وأوضح أن تأمين الشواطئ الأمريكية هي المهمةالشرعية لحاملات الطائرات وعليها العودة قبل المغامرات بحماقة فقد سبق أن دعونا الحاملات الأمريكية للمغادرة وقد غادرت بالفعل وقد صرح بذلك المسؤولين الأمريكيين.

ونجحت القوات المسلحة اليمنية يوم الاحد في إفشالِ هجومٍ أمريكيٍّ بريطانيٍّ حيث تم استهدافُ حاملةِ الطائراتِ يو أس أس هاري أس ترومان وعددٍ من المدمراتِ التابعةِ لها بالتزامن مع بَدءِ الهجومِ العدوانيِّ على اليمن.

ونُفذتِ العمليةُ بثمانيةِ صواريخَ مجنحةٍ و17 طائرةً مسيرةً وقد أدتِ العمليةُ بعونِ اللهِ تعالى إلى:

أولاً: إسقاطُ طائرةٍ إف 18 وذلكَ أثناءَ محاولةِ المدمراتِ التصديَ للمسيراتِ والصواريخِ اليمنية.

ثانياً: مغادرةُ معظمِ الطائراتِ الحربيةِ المعاديةِ الأجواءَ اليمنيةَ إلى أجواءِ المياهِ الدوليةِ في البحرِ الأحمر للدفاعِ عن حاملةِ الطائراتِ أثناءَ استهدافِها.

ثالثاً: فشلُ الهجومِ المعادي على الأراضي اليمنية

رابعاً: انسحابُ حاملةِ الطائراتِ يو أس أس هاري أس ترومان بعد استهدافِها من موقعِها السابقِ نحو شمالِ البحرِ الأحمر وذلك بعد تعرضِها لأكثرَ من هجومٍ من قِبلِ القوةِ الصاروخيةِ والقواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسير.