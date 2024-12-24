إصابة 20 مستوطنا خلال توجههم إلى الملاجئ بعد اطلاق صاروخ من اليمن

العالم - اليمن

واعترف جيش الاحتلال في بيان فجر الثلاثاء، أن “صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ومحيطها وجنوب النقب، بعد إطلاق صاروخ من اليمن”.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم اعتراض الصاروخ قبل أن يعبر إلى الأراضي المحتلة.

في سياق منفصل وجه عضو المجلس السياسي الأعلى فی الیمن محمد علي الحوثي, تحذيرات شديدة اللهجة للبحرية الأمريكية من التورط في العدوان على اليمن.

وقال محمد علي الحوثي في سلسلة منشورة على صفحته في منصة “أكس”: ” ‏رسالة القوات المسلحة بالأمس كانت فعلية وقد عرف الأدميرال الأمريكي ذلك فلا تزجوا بالبحارة في مهمة قذرة تدافع عن عدوان إجرامي وإرهابي إسرائيلي لابادة ابناء غزة “.

وخاطب الأمريكي قائلا: “دعوا حماقاتكم جانبا ودعوا خزعبلات وأساطير الحاخامات بعيدا وتذكروا أن اليمنيين أسياد البحر واستلهموا التجربة من “آيزنهاور “أو “روزفيلت”.