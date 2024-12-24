استشهاد فتى برصاص الاحتلال اثر اقتحامه مخيم طولكرم وتدميره بنى تحتية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن شهود عيان من داخل المخيم، بأن الفتى فتحي سعيد عودة سالم، استشهد متأثرا بإصابته الحرجة بعد إطلاق قناصة الاحتلال الاعيرة النارية باتجاهه في حارة الحدايدة في المخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الوصول إلى الشهيد، وقامت بإطلاق النار تجاههم.

واقتحمت قوة كبير من جيش وآليات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت صوب المخيم، بعد اكتشاف وجود قوات خاصة من جيش الاحتلال في حارة الحدايدة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية تجاهه، ونشرت قناصتها على العمارات العالية المحيطة به وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف وعشوائي على كل شيء متحرك.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في مختلف حارات المخيم، منها: "المدارس، المقاطعة، المطار، العكاشة، المربعة"، طالت شبكة المياه في حارة المقاطعة، وهدم ممتلكات المواطنين العامة والخاصة من جدران وآرمات عدد من المحلات التجارية والمنازل والمنشآت والمركبات، وجزء من جدران مسجد السلام وقامت بوضع سواتر ترابية على مدخله.

وتسبب عدوان الاحتلال على المخيم في انقطاع التيار الكهربائي وتشويش في شبكات الانترنت عن اجراء واسعة من حاراته.

ودارت اشتباكات عنيفة في المخيم، مع سماع اصوات انفجارات ضخمة.

وفي وقت سابق، جابت آليات الاحتلال شوارع وأحياء مدينة طولكرم، وتحديدا الحي الغربي، والحي الشرقي، ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، وشارع الحدادين.

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بيت لحم

اعتقلت فوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شابين من بيت لحم.

وافادت مصادر أمنية لمراسل (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد سامي الجعفري من مخيم الدهيشة جنوبا، وعصام محمود معالي (22 عاما) من مدينة الدوحة غربا، بعد ان داهمت منزلي والديهما وفتشتهما.

واضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة إثر اقتحامه، اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون ان يبلغ عن اصابات.