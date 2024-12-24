الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة..

الاحتلال يجبر المرضى والجرحى على إخلاء المستشفى الاندونيسي

الاحتلال يجبر المرضى والجرحى على إخلاء المستشفى الاندونيسي
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، المرضى والجرحى على إخلاء المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية قولها، بأن الاحتلال حاصر المستشفى، وأجبر المرضى والجرحى على إخلائه، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط المستشفى ومناطق متفرقة من بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا.

وأشارت المصادر، إلى أن المرضى والجرحى اضطروا للمغادرة مشيا على الأقدام باتجاه مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الطابق الثالث بمستشفى العودة شمالي القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بداخله، فيما شن طيران الاحتلال غارة على منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.

ولليوم الـ 81 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 61 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

روابط ذات صلة

الاحتلال يبحث عن اعدام جماعي لمرضى مستشفى كمال عدوان!

الاحتلال يـأمر بإغلاق مستشفى كمال عدوان وإخلائه

الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان ويطالب بإخلائه

الصحة العالمية.. الأوضاع في مستشفى كمال عدوان مروعة