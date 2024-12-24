دعما لفلسطين.. الصواريخ اليمنية تهز عمق الاحتلال

العالم _ خاص بالعالم



الهجوم اليمني سبقه إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن ضرب هدفين عسكريين اسرائيليين في منطقتي عسقلان وتل أبيب بطائرتين مسيّرتين من نوع يافا، مشيرا الى إصابة الهدفين بدقة.

هيئة الاسعاف في الكيان أعلنت عن تلقيها تقارير عن سقوط عشرات الاصابات في صفوف المستوطنين خلال تدافعهم وهروبهم إلى الملاجئ. وقال إعلام كيان الإحتلال الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط الكيان الاسرائيلي إثر إطلاق صواريخ من اليمن.



جيش الاحتلال زعم أنه تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي وإن تفعيل الانذارات في جاء خشية سقوط شظايا جراء عملية عملية الاعتراض. وقالت وسائل إعلام الإحتلال انه تم إغلاق المجال الجوي في مطار 'بن غوريون' أمام حركة الطيران.



وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعترفت في وقت سابق بأنّ دفاعاتها الجوية ليست محكمة أمام الصواريخ اليمنية التي لم تتوقف عن استهداف مناطق عدة من الأراضي المحتلة إضافة الى السفن المتوجهة الى موانئ الكيان منذ بدء عمليات اسناد قطاع غزة، وفي السياق، قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن الكنيست صادق على تمديد حالة الطوارئ عاما آخر حتى كانون الأول عام 2025.