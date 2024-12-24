خارطة طريق إيرانية لتطوير القطاع البحري + فيديو

العالم – مراسلون

يعد قطاع النقل النبض الحيوي لكل بلد، وفي هذا الإطار أقيم في العاصمة الإيرانية طهران حفل تكريم قطاع النقل برعاية منظمة الموانىء والملاحة البحرية، وبحضور وزيرة الطرق والتنمية العمرانية ومحافظي المحافظات الساحلية وثلة من المسؤولين.

ولإيران نظرة مستقبلية بشأن تنمية البلاد من خلال دعم القطاع البحري، هذا ما أكدته وزيرة الطرق والتنمية السيدة فرزانه صادق.

وفي كلمتها بالمراسم قالت فرزانه صادق إن: "النظرة والرؤية التي لدينا تجاه البحر يمكن أن تكون دافعا للتنمية في البلاد من خلال إعادة النظر في الخطط الحالية، وهناك تأكيد كبير على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية ومن المستشارين الدوليين، حتى نتمكن من رسم خارطة طريق لتطوير القطاع البحري بشكل أفضل."

ويؤدي قطاع النقل البحري دورا محوريا في تعزيز التجارة الدولية ودعم النمو الاقتصادي ويساهم في التكامل الإقليمي ويعزز التعاون الدولي عبر الدبلوماسية البحرية، وهذا ما تطمح إليه إيران.

وفي تصريح لمراسلة قناة العالم قال مساعد وزيرة الطرق والتنمية العمرانية علي أكبر صفايي إن: "الدبلوماسية الاقتصادية البحرية تؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، والحمد لله فقد تم ذلك العام الماضي، وكذلك تم تحقيق رقم كبير هذا العام، ونأمل أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة تبادلنا التجاري مع المنطقة وخلق فرص عمل وتأثير إيجابي على اقتصادنا."

وتتمتع إيران بسواحل طويلة وأكثر من 200 ميناء 14 منها موانئ رئيسية تعمل في أنشطة مثل التصدير والاستيراد والترانزيت، مما يساهم في تنمية البلاد.

وأوضح أمين جمعية الموانىء الإيرانية محسن صادقي فر لقناة العالم: يتم تحميل وتفريغ حوالي 270 إلى 280 مليون طن في جميع الموانئ، بينما يتم تحميل وتفريغ حوالي 150 مليون طن في الموانئ الرئيسية التي تديرها المنظمة، لدينا حوالي 40% من الساعات الفارغة في الموانئ مما يمكننا من تقديم الخدمات للمستوردين والمصدرين في أسرع وقت ممكن.

وشهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم وعقود استثمار بين موانئ البلاد والقطاع غير الحكومي، كما تم الكشف عن كتابين حول القطاع البحري.

وتتطلع إيران إلى مستقبل مشرق من خلال تطوير قطاع النقل وخاصة النقل البحري وزيادة كفاءة الموانئ لتعزيز مكانة البلاد كمركز لوجستي وإقليمي وعالمي.

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