حملة اقتحامات واسعة تشنها قوات الاحتلال في الضفة

العالم _ خاص بالعالم

واستشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم طولكرم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر مدينة طولكرم ومخيمها، وذكرت وسائل إعلام محلية أن جيش الاحتلال نصب القناصة في البنايات المحيطة بمخيم طولكرم وقام بتدمير البنية التحتية وممتلكات الأهالي بشكل واسع خلال اقتحامه للمخيم.

وبثت منصات فلسطينية مشاهد لآثار الدمار في البنية التحتية والتخريب لممتلكات المواطنين في مخيم طولكرم بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي المستمر للمخيم. كما سمع دوي انفجارات عنيفة ومستمرة في مخيم طولكرم تزامنا مع الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال.

كما نشرت كتائب القسام في طولكرم مشاهد لتفجيرها عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في 'حارة الغانم' داخل مخيم طولكرم.

وفي نابلس، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مخيم العين غرب نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إلى المصابين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس، شرعت قوات الاحتلال بهدم منازل، كما قامت بقلع أشجار الزيتون وتجريف أراضي زراعية في البلدة.

وفي سياق الاعتقالات، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل من الضّفة الغربية، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل وقلقيلية ونابلس ورام الله وبيت لحم وطوباس.