كنسية ومسجد إلى جانب الآخر هدمهما الاحتلال في غاراته + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر لفت الزميل حسين عزالدين من إحدى القرى اللبنانية التي تجمع بين الطائفتين المسيحية والإسلامية، مؤكداً أن القرية كانت قد تعرضت خلال العدوان الإسرائيلي إلى اعتداءات وغارات وذهب ضحيتها عدد كبير من الشهداء من الطوائف الإسلامية والمسيحية، مبيناً أن الاحتلال هدم إحدى الكنائس بالإضافة إلى مسجد بالقرب منه.

وفي جانب آخر أشار إلى أن الخروقات الإسرائيلية لازالت على حالها منذ الإعلان عن بدء وقف إطلاق النار، والاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن باعتداءاته بأشكال مختلفة، وخاصة أنه رفع أحد الأعلام التابعة للكيان الإسرائيلي على أحد التلال اللبنانية المشرفة على قرية الناقورة والبياضة، بالإضافة إلى عمليات التجريف وإطلاق النار باتجاه القرى والبلدات الجنوبية.

وشدد على أن التدمير الممنهج الذي تتعرض له بلدة كفر كلا يوميا أدى إلى تدمير أحياء كبيرة داخل هذه البلدة، عدا عن التجريف الذي يطال الحقول المثمرة وخاصة أشجار الزيتون، ويعمل الاحتلال الإسرائيلي على سرقتها ونقلها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالأمس عاد الاحتلال الإسرائيلي وتمركز في نقطة عين عرب التي كان قد انسحب منها، بالإضافة إلى إعادة تمركزه وإن كان بشكل متنقل أو ضرفي في بلدة دير ميماس حيث يقيم بعض الحواجز الضرفية في قرى هي خالية أصلا من السكان.

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