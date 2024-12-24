قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: الأعداء لن يستطيعوا تركيعنا
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة الى 45338 شهيدا و107767 جريحا
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العفو الدولية تؤكد أن كيان الاحتلال يرتكب ابادة جماعية في قطاع غزة
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الجيش الأميركي يعلن عن مقتل عنصرين لداعش بقصف طائراته في سورية
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حدشوت للو تسنزورا: الحوثيون يهددون بمهاجمة المفاعل النووي في ديمونة
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قوات الشهيد عمر القاسم تستهدف مع ألوية الناصر موقع للاحتلال في نتساريم
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32 شهيدا باستهداف الاحتلال لمناطق في وسط وجنوب قطاع غزة منذ أمس
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صافرات الانذار تدوي في "نير عام" بمحيط قطاع غزة
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شهيد ومصابون بقصف مدفعية الاحتلال لشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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المجلس البلدي في طهران يطلق اسم الشهيد يحيى السنوار على أحد الشوارع