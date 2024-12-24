شهداء وجرحى بقصف الاحتلال في محيط منطقة الجامعات بغزة

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم من قرب مستشفى المعمداني في غزة باسل خير الدين ان سيارات الاسعاف لازالت تنقل الشهداء والجرحى الى المستشفى الذين استُهدفوا بقصف الاحتلال.

وأضاف مراسل العالم ان طائرات الاحتلال تستمر باستهداف المدنيين في غزة ولا تفارق سماء القطاع.

ونوه الى ان سيارات الاسعاف والدفاع المدني التي تستطيع العمل في شمال القطاع قليلة جدا، بعد ان خرجت اعداد كبيرة من هذه سيارات من الخدمة جراء استهداف الاحتلال لها بشكل مباشر.

هذا واعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ان 12,820 طالبا استُشهدوا و21,351 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.