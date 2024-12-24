السلطة تواصل حملتها بجنين والاحتلال يعزز التنسيق الأمني معها

العالم - بانوراما

واتهمت الفصائل الفلسطينية، من بينها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.



وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، إن ثلاثة مواطنين، بينهم القيادي في الكتيبة استشهدوا برصاص الأمن واصيب اخرون منذ بدء العملية العسكرية في مخيم جنين.



ودعت قوات الامن للعودة لرشدهم. ومن العام الماضي اعتقلت قوات الامن الفلسطينية مئتين وسبعة وثلاثين عسكريا من قواتها رفضوا المشاركة في العملية بجنين.



ومنذ أكثر من أسبوعين، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من أسمتهم الخارجين عن القانون. وادت المواجهات لمقتل ضابط في قوات الامن.

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