بمؤتمر دولي في سويسرا.. طفلان فلسطينيان ينقلان معاناة أطفال غزة

العالم _ أوروبا

وحمل الطفلان معاناة أطفال فلسطين اليومية بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أطفال قطاع غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وطالبا خلال مداخلاتهما المجتمع الدولي ولجنة حقوق الطفل باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ الطفولة المسلوبة في غزة، وضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين في حياة كريمة وآمنة.

وعرض الطفلان فرح وموقدي إحصائيات وأرقاما عن الأطفال الضحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي، وشاركا في جلسات نقاشية مع خبراء ومنظمات عالمية، سلطا الضوء فيها على الأطفال المحرومين من الحرية وضحايا العدوان، بالإضافة إلى قضايا تعزيز قيادة الفتيات ودورهن في مجتمعاتهن، بصفتهما عضوين في المجلس الاستشاري الإقليمي للأطفال.

ودعوا إلى ضرورة تعزيز الآليات الدولية لمساءلة منتهكي حقوق الأطفال الفلسطينيين، مع التأكيد على أهمية توفير الحماية اللازمة لأطفال فلسطين، وأهمية الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يعانون من آثار الاحتلال الإسرائيلي.