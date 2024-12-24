إصرار يمني على تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي

العالم – العين الإسرائيلية



وألقى البرنامج الضوء على جبهة اليمن التي تؤلم الكيان الاسرائيلي والتي بقيت محورا اساسيا في تعليقات الخبراء الصهاينة الذين رأوا أن على المسؤولين الإسرائيليين الأخذ بعين الإعتبار أن اليمنيين يرتقون في عملياتهم ويطورون الصواريخ والمسيرات التي يستخدمونها طوال الوقت.

وفيما يتعلق بعدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الاسرائيلي طالما الحرب والعدوان الصهيوني على غزة مستمر وحول انعكاس تلك القناعة لدى الإسرائيليين على واقعهم الأمني والسياسي أكد د. مهدي عقيل الباحث في الشأن الإقليمي أن الجبهة اليمنية تتقدم على كل الجبهات المساندة حيث كانت في البداية تقريبا بالصف الثاني أو الثالث، وأما اليوم فالجبهة اليمنية هي الجبهة المتقدمة على كل الجبهات بعد الضربة القاسية التي تلقتها حركة حماس ومازالت توجد مقاومة، والضربة القاسية التي تلقاها حزب الله، واتفاق وقف إطلاق النار الذي كبّل حزب الله لحدّ ما حتى اليوم حيث انعدمت القدرة على مساندة غزة.

ولفت عقيل إلى أن الأمر المهم في موضوع الجبهة بأن لهذه الجبهة"بعد عالمي"كونها تقع على البحر الاحمر ونعلم أن كل الدول المتشاطئة البحر الأحمر هي دول إما فاشلة على طريقة السودان، أريتيريا، الصومال، وجيبوتي، وإما دول متواطئة او متحالفة مع الولايات المتحدة الامريكية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، ما يدل أنه أصبح هناك دولة او نواة دولة أو مشروع دولة، هي على خلاف وعلى تصادم مع الولايات المتحدة الامريكية وهذا أمر مقلق للولايات المتحدة الامريكية قبل الكيان العبري على إعتبار بأن الولايات المتحدة الامريكية هي المسيطرة على البحار والمضائق في كل العالم.

وتطرق البرنامج إلى استمرار الصواريخ اليمنية الفرط صوتية التي تضرب تل أبيب وتحدث دمارا كبيرا محور تعليقات المحللين في الإعلام العبري الذين يرون أن هذا النوع من الصواريخ المتطورة موجودة بكثرة لدى اليمنيين، وهو ما يسبب قلقا لدى الأوساط السياسية والعسكرية والاجتماعية على السواء.

ورصد البرنامج الإحتلال الإسرائيلي في سوريا، حيث توقف الإعلام العبري عند التظاهرات المعادية للإحتلال في الجنوب السوري التي تنطلق بين الحين والآخر، فيما مواقف الحكم الجديد في دمشق لم ترق إلى هذا المستوى.

ضيف البرنامج:

د. مهدي عقيل الباحث في الشأن الإقليمي

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