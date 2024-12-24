شهداء وإصابات بقصف للاحتلال على مركز للدفاع المدني بغزة

العالم _ فلسطين المحتلة

وقال الدفاع المدني في بيان له: إن الاحتلال استهدف في اعتداء سافر ظهر اليوم مركز الدفاع المدني “هولست” في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مساعد.ا/ نجيب ناجي سكر ونجله الوحيد الطفل محمد الذي كان لحظتها يحضر له الطعام، كما أصيب سائق إطفاء آخر بجروح خطرة.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف المركز ذاته في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني، كما استهدف مؤخرا مركز دفاع مدني النصيرات واستشهد إثرها أربعة.

ونبه إلى أن هذا الاستهداف الغاشم يؤكد للعالم أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قتل مقدمي الخدمة الإنسانية، وأنه لن يتوانى عن استهداف آخرين.

وختم بقوله: نعبر عن آلامنا بأن عبارات الاستنكار والتنديد لم تعد مجدية مع استمرار هذا العالم الصامت أمام طغيان الاحتلال الإسرائيلي وجبروته، وتجاهله كل الاتفاقيات و القوانين الدولية.