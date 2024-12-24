قناة العالم
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
٠١:٠٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية من نقطة الصفر غرب بيت حانون
عاجل
سرايا القدس: تفجير منزل تحصنت به قوة العدو بمنطقة العزبة غرب بيت حانون
عاجل
سرايا القدس: أوقعنا قوة مشاة للعدو من 12 جنديا بكمين محكم شمال القطاع
عاجل
عراقجي:على الذين يعتقدون أنهم حققوا انتصارات في سوريا عدم التسرع بالحكم
عاجل
كتائب الاقصى-طولكرم: فجرنا عبوة بجرافة اسرائيلية عند مدخل مخيم نورشمس
عاجل
سرايا القدس تبث بعد قليل مشاهد لقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ
عاجل
وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: صواريخ اليمنيين بعثرت حسابات العدو
عاجل
عراقجي: اليمنيون فاقوا التوقعات في دعمهم للقضية الفلسطينية
عاجل
عراقجي: دور الدبلوماسية هو الفهم الكامل والاستخدام الافضل لعناصر القوة
عاجل
عراقجي: يمكن لبلدنا ان ينتج الخطاب في أي موقف ويتحرك على أساسه