حجة الإسلام مروي: خلق ثنائيات زائفة أمر خطير ومدمّر

العالم _ إيران

وقال متولي العتبة الرضوية المقدسة: "اليوم، كل ما يضر برأس المال الاجتماعي وأي عمل يؤدي إلى التفرقة وإضعاف التماسك الاجتماعي يشكل تهديدًا للبلاد. السعي لخلق انقسامات في المجتمع وثنائيات زائفة أمر خطير."

وأضاف: "إذا كنا نعتبر القيادة نائب الإمام المهدي (عج) وولي الفقيه، فيجب علينا أن نحذر من أن نكون أكثر ثورية، أو أكثر شجاعة، أو نتقدم على القيادة، أو نتأخر عنها، لأن مثل هذه التصرفات تؤدي إلى الانحراف."

وأكد: "يجب أن تبقى المقاومة ضد إسرائيل والصهيونية أولوية أساسية. وفي ظل سعي الأعداء لزيادة الخلافات الداخلية، فإن الوحدة والتصدي للأعداء المشتركين أمران ضروريان."