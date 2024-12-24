العدو يستبيح اراضي سوريا ولا مقاومة لمواجهة الاحتلال

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الاستغلال هذا لم يتوقف عند تدمير قدرات الجيش السوري ومنشآته الاستراتيجية والقواعد الامنية والصاروخية ومخازن الاسلحة، بل ايضا المراكز العلمية والبيولوجية.

الاستغلال وصل الى حد عند الاحتلال الاسرائيلي بات يستبيح الاراضي ويقدم مساحات واسعة من الأراضي السورية في ظل صمت دولي وعربي وصمت ايضا من الادارة السورية الجديدة.

انه العجز والصمت في آن معا ما شجع الاحتلال الاسرائيلي على ان يمضي اتباعا في ما يقوم به وهذا ايضا ما شجع نتنياهو الى القدوم الى منطقة جبل الشيخ والاستعراض، ويكفي الاشارة الى ان نتنياهو الذي قال بعظمة لسانه انه منذ اكثر من 50 عاما صارعونا في هذه المنطقة، والآن جاء ليستعرض ويقول ان الاسرائيلي يستطيع ان يفعل كل شيء في غياب الجيش السوري ودون اي مقاومة، وهذا بحد ذاته شهادة على ان الحكومة السورية كانت تمنع التقدم الاسرائيلي طيلة اكثر من 53 عاما بعد الحرب الاخيرة بين سوريا والاحتلال الاسرائيلي عام 1973.

السؤال الذي يطرح نفسه الان هو هل كان نتنياهو يتجرأ ان يدخل الاراضي السورية ويستعرض ويصرح بهذه التصريحات لو كان الجيش العربي السوري موجودا؟

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