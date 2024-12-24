قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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مديرمستشفى كمال عدوان:نطالب بحمايةالعاملين والنظام الصحي من الهجمات
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طيران الاحتلال يشن غارة على ارض البراوي قرب شارع بيت لاهيا العام
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أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين في مخيم جنين
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية
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مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
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مصادر فلسطينية: استشهاد شاب برصاص أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين
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اصابة 20 شخصا بقصف الاحتلال على مستشفى كمال عدوان بينهم كوادر طبية
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مراسلة العالم: شهيد برصاص اجهزة أمن السلطة الفلسطينية داخل مخيم جنين
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العميد سريع: مستمرون بإسناد غزة بالمزيد من العمليات حتى وقف العدوان
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العميد سريع: مستمرون بتأدية واجبنا الديني والانساني تجاه الشعب الفلسطيني