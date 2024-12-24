شاهد/ الشركات الإيرانية تنتج أدوية مطورة تسهم بتحقيق الإكتفاء الذاتي

العالم - خاص بالعالم



الانجازات الإيرانية في مجال الطب تواصل الشركات الإيرانية المعرفية إبداعها وابتكارها في مختلف المجالات ومن أبرزها قطاع الطب حيث تمكن العلماء الإيرانيون من تطوير أدوية جديدة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وتقلل من الاعتماد على استيراد الأدوية.

في هذا السياق تم إنتاج أدوية تعتمد على مشتقات بلازما الإنسان تستخدم لعلاج متلازمة نقص المناعة الأولية واللوكيميا اللمفاوية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة الخلقية لدى الأطفال.

وقال محمد حسين متوليالمدير العام لإحدى الشركات المنتجة للدواء:" هذا الدواء يتمتع بإمكانية عالية للتصدير ويلبي كافة المعايير العالمية كما سيسهم في تغطية احتياجات البلاد لمدة عامين ويستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو زراعة الأعضاء".

وقالت الدكتورة شجاعي المديرة لإحدى الشركات المنتجة للدواء:" نعمل في مجال معالجة الجينات والخلايا مع التركيز على تطوير علاجات لمرضى السرطان، هناك مرضى يعانون من الضعف في جهاز الاتصال بين والعضلة مثل أمراض القلب حيث تتضرر الأنسجة في الجسم وهذه الأدوية المطورة يمكنها معالجة الأنسجة التالفة والمتضررة".

ومن ضمن إنجازات الشركات المعرفية الإيرانية كذلك المضي قدما في مجال التكنولوجيا الرقمية حيث أصبحت رائدة في هذا المجال وتقوم بالتصدير لباقي الدول.

وقال مهدي مشهدي مدير شركة إيران غستر بارسيان:" إستطعنا تطوير برنامج رقمي في مجال استكشاف المياه والغاز والنفط، وبسبب جودة منتجنا كانت لدينا في السنوات الثلاث الأخيرة صادرات إلى روسيا والعراق".

وفي هذا السياق أعلنت منظمة التنمية التجارة الإيرانية إن منتجات الشركات القائمة على المعرفة شكلت نسبة 2.6% من ناحية الوزن و5% من إجمالي قيمة صادرات البلاد خلال العام الماضي.

وتمضي إيران يوما بعد يوم قدما في مجال تطوير علوم الطب والبحوث العلمية بهدف مواكبة التطورات العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...