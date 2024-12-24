فضل الله: الوطن لا يبنى بالتهميش بل بالتوافق بين جميع أطياف الشعب

العالم _ لبنان

ولفت السيد فضل الله ، الى "أنهم “انتموا إلى هذه المؤسسة لايمانهم بها وقناعتهم بانها تمثل رؤيتهم في خدمة اهلهم ومجتمعم”.

كما تحدث عن “الروحية التي يمتلكها هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بانفسهم من اجل وطنهم “، مشيراً إلى ان هذه “المؤسسات أنشئت لمد يد العون والمساعدة ورسم البسمة على وجوه المحتاجين والفقراء والايتام على مختلف الصعد فهي لم ولن تكون لفرد او جهة بل هي من الناس وإلى الناس”.

هذا ولفت الى أن “هؤلاء الشهداء فكروا بحجم هذا الوطن فهم تحملوا مسؤولية القيام بواجبهم اتجاهه ورفضوا ان يكون مسرحا للذين يريدون ان يحتلوا ارضه او يعبثوا بامنه واستقراره او ان يسقطوا روح الحرية والكرامة فيه”.

كذلك، أكد السيد فضل الله أن “هذا الوطن لا يمكن أن يبنى بالغلبة أو بالتهميش والاقصاء بل بالتوافق، فنحن للأسف ما زلنا نعيش بلا رئيس للجمهورية”، داعياً “جميع الافرقاء إلى الاسراع لانتخاب رئيس يكون قادراً على تحمل مسؤولية هذه المرحلة ويكون لجميع اللبنانيين وثقتا كبيرة بمستقبل افضل لأننا نؤمن بوطن الانسان والقيم وستبقى يدنا ممدوة للجميع للنهوض فيه ونعمل سوياً على تحصينه في وجه كل العواصف الداخلية والخارجية التي قد تهب عليه”.