ميقاتي.. لوقف خروقات الاحتلال والانسحاب الفوري من الحدود

العالم _ لبنان

رأس رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا بعد ظهر اليوم ضم قائد الجيش العماد جوزيف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب وضمت رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز والاعضاء الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.

وقال"ان لبنان ملتزم ببنود التفاهم فيما "اسرائيل" تواصل خروقاتها وهذا امر غير مقبول".

وشدد على" ان جولته في الجنوب امس اظهرت مدى الحاجة الى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة الى قراهم".

ودعا اللجنة الى الضغط على الكيان الاسرائيلي لتنفيذ بنود التفاهم وابرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات.

ومن المقرر ان تواصل اللجنة في اجتماعات متتالية مع الجيش للبحث في المسائل المطروحة على ان تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.