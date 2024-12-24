هكذا يقف مسيحيو لبنان بوجه الاحتلال ويساندون المقاومة

العالم _ مراسلون

تجولت كاميرا قناة العالم في بلدة دردغيا، احدى القرى المسيحية التي تقع بجنوب لبنان.

هذه القرية الصغيرة جمعت بالتعايش والتآلف بين ابنائها، كما نرى الكنيسة والمسجد وكانهما يتعانقان شامخان نحو السماء، غير آبهين باي اعتداء يحل أو اي مخطط يمكن ان يفصل بين هذا التعايش الذي راهن عليه الاحتلال الاسرائيلي.

هذا هو ديدن الاحتلال من خلال التدمير الذي حل الا ان ما يمكن ان يؤسس لهذا الترابط وايضا افشال المخططات الاسرائيلية هو جان وعصام المسلم والمسيحي الذان يقفان جنبا الى جنب في وحدة حقيقة وخيارهم واحد بأنهم خلف مقاومة لطالما هناك عدو يتربص بهذه الارض.