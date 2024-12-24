قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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إصابةطفل بالرصاص الحي للاحتلال في مواجهات ببلدة بيت فوريك قرب نابلس
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شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال مجموعة فلسطينيين بحي الشيخ رضوان بغزة
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إشتباكات عنيفة بين المقاومين وأجهزة السلطة بحارة الشيتا بمحيط مخيم جنين
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استشهاد فلسطينية متأثرة باصابتها بقصف الاحتلال على مخيم طولكرم
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شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال مجموعة مدنيين في حي الشيخ رضوان بغزة
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قوات الاحتلال تستهدف صحفيين بقنابل الغاز أمام مخيم نورشمس في طولكرم
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم نور شمس بطولكرم
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ميقاتي: ندعو للضغط على اسرائيل لتنفيذ البنود وأهمها الانسحاب من لبنان
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ميقاتي:لبنان ملتزم ببنود التفاهم فيما اسرائيل تواصل خروقاتها وهذا غيرمقبول
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مراسلة العالم: قوات الاحتلال تحاصر مخيم نورشمس شرق طولكرم في الضفة