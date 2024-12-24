قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة ملغمة في مدينة منبج السورية

العالم _ خاص بالعالم

وتداول ناشطون مشاهد تظهر نيرانا مشتعلة في عدد من السيارات بموقع التفجير، حيث يقوم أفراد في زي عسكري بمحاولة إطفائها، كما سُمع دوي إطلاق نار في المكان.

وكانت قصفت المدفعية التركية مواقع لـ'قسد' قرب سد تشرين في منطقة منبج بعد أسبوعين من إعلان هدنة بين الطرفين.

وشهد ريف مدينة منبج اشتباكات عنيفة بين 'قسد' والفصائل المسلحة، مشيرا إلى أن 'قسد' وصلت إلى بلدة قلقل ولم تدخلها.

من جانبها، أعلنت قسد مقتل 16 من عناصرها منذ بدء المعارك والاشتباكات قبل نحو أسبوعين.

وتتصاعد حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ سقوط النظام في دمشق، وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية.

وتعهدت قسد التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، بقتال تركيا والجماعات التي تدعمها في مدينة كوباني بشمال سوريا، إلا أن المشهد في سوريا شهد تطورات متسارعة خلال الأسبوعين الماضيين، وتقدم الفصائل المسلحة إلى دمشق بعد سيطرتها على مجمل المدن السورية الكبرى، وبعضها متحالف مع تركيا، ما أدى لتقوية موقع أنقرة في المعادلة السورية، ودفعها إلى مطالبة السلطات الجديدة في دمشق بحل ملف 'القوات الكردية' نهائياً قبل أن تتصرف، في تلميح إلى شنها هجوماً وشيكاً.