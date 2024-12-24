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عميد إسرائيلي: لا يمكن هزيمة قوات صنعاء

عميد إسرائيلي: لا يمكن هزيمة قوات صنعاء
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

رأى العميد الاحتياط الإسرائيلي، عيران أورتال، أنّ "مواجهة اليمنيين ستستمر لسنوات"، مضيفاً، "نحن في بداية حقبة جديدة تتطلب منا إعادة التفكير في سياسة إسرائيل وإستراتيجية الجيش لمواجهة مجموعة من التهديدات".

العالم - اليمن

وفي حديث مع صحيفة "دافار" الإسرائيلية، خلُص تحليل أورتال، إلى أنّه "كلما تعمّقت صنعاء في المعركة ضد "إسرائيل"، أصبحوا أقوى على عدة مستويات".

وأوضح أنّ ما عزّز صورة القوّة عند صنعاء، هو أنّهم مازالوا في ساحة القتال ضد "إسرائيل"، في حين أصبح الآخرون أقل نشاطاً،أيّ أنّهم "الوحيدون الذين يواصلون القتال ضد "إسرائيل".

وبشأن الحصار البحري الذي تقوم به القوات المسلّحة اليمنية، أشار أورتال، إلى أنّ صنعاء انتقلت من "عامل مجهول إلى مشكلة حقيقية تهم كل اللاعبين في المنطقة"، مضيفاً أنّهم "تمكنوا من إحداث أضرار جسيمة للاقتصاد المصري، وشلّ ميناء إيلات، وهم يستمرّون في التصعيد.".

وتناول عيران أورتال مسألة صعوبة المواجهة مع صنعاء على صعيد التكلفة والتجهيز، قائلاً: "الجيش الإسرائيلي مهماته محلّية لحماية الحدود، وليس قوة قادرة على شن عمليات بعيدة المدى. ورغم وصف سلاح الجو بالذراع الطويلة، إلا أنّ العمليات البعيدة تتطلب تحضيرات مكثفة".

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