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الأدميرال تنكسيري: سنعود الى القمة في صنع السفن

الأدميرال تنكسيري: سنعود الى القمة في صنع السفن
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

صرح قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال "علي رضا تنكسيري" ان الايرانيين هم صناع السفن منذ القدم وان بامكاننا ان نعود الى القمة في هذا المجال مجددا.

العالم _ إيران

وقال الادميرال تنكسيري في مراسم توقيع عقود لصنع معدات بحرية استراتيجية على يد خبراء القوات البحرية للحرس الثوري "ان شركة اميركية كانت هي الوحيدة التي تصنع الزوارق المصنوعة من الـ فايبرغلاس في شمال ايران قبل انتصار الثورة الاسلامية لكننا اليوم نفتخر بأننا اصبحنا نصنع السفن من الالمنيوم بقدراتنا الذاتية".

واضاف الادميرال تنكسيري ان تلزيم صنع المعدات البحرية للمصنعين الداخليين يتسبب بعدم خروج العملات الصعبة من البلاد لان ابناء ايران يملكون المعرفة من اجل ذلك، كما ان هذا الامر يخفض نسبة البطالة، فنحن قادرون على صنع افضل السفن.

وتابع الادميرال تنكسيري ان الايرانيين هم صناع السفن منذ عهد (الملك الاخميني) داريوش، كما ان الالواح الحجرية الايرانية هي موجودة في قناة السويس وان معاوية ذكر في رسالة الى عمر (الخليفة الثاني) موضوع انشاء قوة بحرية وصنع الزوارق البحرية على يد الايرانيين، ولذلك نحن قادرون على العودة الى القمة مجددا في صنع السفن ونفتخر بالثقة التي يمنحوننا اياها لصنع القطع البحرية والمعدات البحرية.

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