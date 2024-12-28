خلفيات الإصرار اليمني بالإستمرار بمعركة نصرة الشعب الفلسطيني

العالم - خاص بالعالم



1 - الخلفية الدينية الإيمانية



وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق"قال الزبيدي:" بالنسبة للخلفية الدينية الإيمانية إن اليمنيين مسلمون ونحن أمام بلد مسلم، وهذا البلد يمارس بحقه الكثير من الظلم والكثير من العدوان، ليس وليد هذه اللحظة، وليس وليد طوفان الأقصى، منوها إلى أنه على مدى 76 عاما من هذا العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني على مستوى جرائم كثيرة وهذا الدافع وهذه الخلفية تدعونا لأن يكون لنا هذا الموقف البديهي والموقف الطبيعي وهو موقف ايماني ديني .

2- الخلفية القومية العربية



ونوّه الزبيدي إلى أنه بالنسبة الموقف القومي العربي على المستوى العروبي، فنحن ندرك أن العرب بطبيعة الحال في اخلاقياتهم فيما يتسمونه بالنخوة تعني "نصرة المظلوم" واللهفة التي تجري ونحن الكل يدرك طبيعة ما يجري اليوم على مستوى غزة هذا الصراخ هذا العويل الذي يأتي من نساء غزة ومن أطفال غزة وهذه الجرائم الكبيرة العدوانية كما وصفها السيد عبد الملك الحوثس هي" جريمة العصر" بكل ما تعنيه الكلمة.



3- الخلفية الأخلاقية الإنسانية

وأضاف الزبيدي إلى أنه على المستوى الأخلاقي والإنساني بعيدا عن الموضوع الديني عن الموضوع القومي العربي فإن ما يجري اليوم على مستوى الجرائم التي ترتكب بحق اهالينا بغزة وبحق الشعب الفلسطيني هذه يعني مثّلت طابع اخلاقيا وطابعا انسانيا لم تحركنا نحن فقط، بل حرّكت العالم.

ولفت الزبيدي أن الجميع كان قد لاحظ وشاهد طبيعة الحركة العالمية التي جاءت على المستوى الحراك الشعبي على مستوى الأصوات التي ترتفع على المستوى الحقوقي وعلى المستوى الانساني وبالتالي فنحن اولى كعرب وكمسلمين أن يكون لنا هذه النزعة الإسلامية الإنسانية الاخلاقية على اعتبار أن ديننا أيضا يدعونا لأن يكون لنا هذه النزعة الدينية الأخلاقية.

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