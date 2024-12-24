قاليباف يدعو رؤساء البرلمانات المسيحية للتظافر معا لأجل عالم خال من العنف

العالم _ إيران

و اكد قاليباف في رسالته انه لا شك بان عودة البشرية الى تعاليم الانبياء الالهيين وتعزيز روح المحبة والتفاعل بين الشعوب يمكنه ان يحقق السلام والهدوء لشعوب العالم ويقضي على الظواهر التي تهدد المجتمعات البشرية وخاصة الظلم والحرب والتمييز والارهاب.



واضاف قاليباف ان عالم خال من العنف والتطرف يحتاج بالاضافة الى جهود الحكومات الى التشاور والحوار الوثيق بين البرلمانات لايجاد اجواء تفاعل بناء وتسهيل العلاقات بين البلدان، وان مجلس الشورى الاسلامي يعلن من جهته استعداده لتطوير التعاون البرلماني.

واضاف قاليباف: نأمل في ان نشهد في العام الميلادي الجديد قيام المجتمع الدولي بخطوة عاجلة لوقف آلة القتل الصهيونية في غزة ولبنان وسوريا، والاستعانة بتعاليم الانبياء الالهيين (ع) وخاصة المسيح عليه السلام للتغلب على التحديات الماثلة امامنا وقطع خطوات مؤثرة من اجل الازدهار لشعوبنا وارساء الامن والاستقرار بالعالم.