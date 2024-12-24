ايران تبدي استعدادها لإنشاء حديقة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا بالعراق

العالم _ إيران

وأكدا وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني حسين سيمائي ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي حيدر عبد ضهد، باهتمامهما بتطوير العلاقات العلمية في المجالات الطلابية والبحثية والتكنولوجية.

وأشار سيمائي إلى أن إيران مهتمة بوجود المزيد من الطلاب العراقيين في إيران، وخاصة في المناطق الحدودية بين إيران والعراق، حيث توجد لدينا جامعات مهمة واضاف: نحن على استعداد لقبول الطلاب العراقيين الموهوبين وذوي الحوافز في أفضل الجامعات، ونقطة اهتمامنا ضرورة الدراسة باللغة الفارسية، وهو ما ترحب به الحكومة العراقية وتدعمه.

ورحب باقتراح الجانب العراقي دراسة الطلاب الإيرانيين في العراق وتخصيص 100 منحة دراسية للطلبة الإيرانيين، وقال: إذا توفرت الظروف والأسس لهذا الإجراء فسيتم تنفيذه.

وأعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا حضور أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا الإيرانيين للحصول على فرص دراسية في العراق كأحد السبل الممكنة لتطوير العلاقات العلمية بين البلدين، الأمر الذي يتطلب التخطيط الدقيق.

استخدام العراق لنموذج إيران في خلق نظام بيئي للعلوم والتكنولوجيا

وأشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي إلى تجربة إيران الناجحة في تطوير المنظومة التكنولوجية، وقال: قمنا بنمذجة تجربة إيران في إنشاء حديقة للعلوم والتكنولوجيا في العراق، وبناء على ذلك، اعتمدنا اللوائح القانونية في البرلمان. تمت دراسة مجالات التعاون الإيراني العراقي لإنشاء حديقة علمية وتكنولوجية في العراق من قبل خبراء وسيتم الانتهاء منها في الاجتماع المشترك للجامعات الإيرانية العراقية في كربلاء.

وفي إشارة إلى وجود عدد كبير من الطلاب الجامعيين العراقيين في الجامعات الايرانية، قال: إن تركيزنا وإصرارنا ينصب على تعليم الطلاب العراقيين باللغة الفارسية حتى يتمكنوا من التعرف بشكل أكبر على الثقافة والمعرفة الإيرانية.

ونقل دعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الى نظيره الايراني لحضور الاجتماع المشترك للجامعات الايرانية والعراقية في كربلاء.

وحضر اللقاء ؛ المستشار الثقافي والعلمي للسفارة العراقية، واحمد رضا خضري مستشار وزير العلوم الايراني واميد رضائي فر رئيس مركز التعاون العلمي الدولي وسعيد حبيبا رئيس منظمة شؤون الطلبة الجامعيين ومحمد نبي شهيكي نائب وزير العلوم لشؤون التكنولوجيا والابتكار.