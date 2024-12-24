عراقجي: يجب التنسيق بين الساحة والدبلوماسية والإعلام

العالم _ إيران

وعقدالاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس الإعلام الحكومي بحضور رئيس المجلس الياس حضرتي والامين العام محمد كلزاري فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، بضيافة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

واشار إلى تكثيف الحرب النفسية والإعلامية التي يمارسها الأعداء ضد إيران مشددا على اهمية خلق الردع السياسي والاجتماعي إلى جانب قوة الردع والسلطة العسكرية والدفاعية للبلاد من خلال اتباع واستمرار الدبلوماسية النشطة والحيوية والفعالة فضلا عن تعزيز التلاحم والتضامن الوطني للتغلب على التحديات وتحديد الفرص المناسبة.

وأكد عراقجي خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق والتكاتف بين مختلف الإدارات المعنية بمجال الإعلام للمساعدة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية وضمان الأمن والمصالح الوطنية.

وذكر عراقجي أن وزارة الخارجية تماشيا مع تقوية سياسة الجوار ومحاولة تعزيز العلاقات الودية مع جميع دول المنطقة لم تتخل عن أي فرصة لتعزيز مكانة إيران في الدبلوماسية الدولية.