قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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مسيّرات الاحتلال تقصف للمرة الثالثة مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
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استشهادمقاوم متأثرا باصابته بقصف الاحتلال مجموعةمقاومين بمخيم طولكرم
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جيش الاحتلال يفجر روبوتا مفخخا ثانيا في محيط مستشفى كمال عدوان
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قناة "كان" عن مسؤول اسرائيلي:قرار اليمنيين اتخذ مستقلا وليس بأمر من ايران
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قناة"كان"عن مسؤول اسرائيلي: في اليمن قرروا تكثيف هجماتهم ضد"اسرائيل"
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3 شهداء وعدة جرحى باستهداف الاحتلال منزلا في بيت حانون شمالي القطاع
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ايران تقدم رسالة لمجلس الامن بشأن اعتراف كيان الاحتلال باغتيال الشهيد هنية
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قصف جوي ومدفعي اسرائيلي مستمر على محيط مستشفى كمال عدوان
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انتشال 5 شهداء وهناك جثامين 3 أطفال تحت الانقاض في جباليا النزلة
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شهيدان و7 إصابات (بينها 3 في حالة حرجة) بقصف الاحتلال مخيم طولكرم