الاحتلال يجدد غاراته على مخيم طولكرم في الضفة

العالم - فلسطین

استشهد 3 فلسطينيين، وأُصيب 6 آخرين بينها إصابتان في حالة حرجة، من جرّاء قصف الاحتلال الأخير على حارة الحمام في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة شهداء العدوان على طولكرم إلى 8 شهداء منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية خلال اليوم، التي تتعرض فيها حارة الحمام في المخيم لقصف من طائرات الاحتلال المُسيّرة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمي طولكرم ونور شمس.

وقد أسفر القصف الأول عن استشهاد الفلسطينيتين خولة علي عبد الله (53 عاماً)، وبراءة خالد حسين الشيخ علي (30 عاماً)، وإصابة طفل (10 سنوات)، وفتاة (25 عاماً).

وأفادت مراسلة الميادين في الضفة الغربية، بأن مسّيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المقاومين في مخيم طولكرم، وهي الغارة الرابعة اليوم الثلاثاء.

إلى جانب ذلك، فجرت سرايا القدس-كتيبة طولكرم عدداً من العبوات الناسفة في تحشد للجرافات العسكرية في محيط مسجد أبو بكر الصديق في ساحة الكتيبة وسط مخيم نور شمس محققين إصابات مؤكدة.

وفي مدينة الخليل، أكد الهلال الأحمر إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في منطقة وردان قرب بيت أمر شمالي المدينة، والاحتلال يحتجز 3 من المصابين.

في غضون ذلك، ألقى مقاومون قنابل محلية الصنع في اتجاه قوات الاحتلال في بلدة عرّابة جنوب غرب مدينة جنين، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زبوبا غربي المدينة.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الشارع الرئيسي في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس شمالي الضفة، وجُرح 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال هناك.

وتشهد الضفة الغربية حالة اشتباك يومي، وخصوصاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرّض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية تتخلّلها حملات اعتقالات واسعة، بينما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصدّيهم.