قناة العالم
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فلسطين
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لبنان
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اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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العالم الرقمي
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طائرات الاحتلال تقصف حي الشجاعية شرق مدينة غزة
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شهداء واصابات بقصف الاحتلال منزلا بمحيط ابراج عين جالوت وسط القطاع
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طائرات الاحتلال تقصف منزلا بمحيط ابراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات
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طائرات الاحتلال تشن غارة استهدفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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طائرات الاحتلال تقصف منزلا بمنطقة معن شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع
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إصابة قائد فرقة الضفة وقائد لواء شمال الضفة بانفجار عبوة ناسفة بطولكرم
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جيش الاحتلال يفجر منزل الاسير فيصل خليفة في ضاحية اكتابا بمدينة طولكرم
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جيش الاحتلال: إصابة قائد فرقة الضفة وقائد لواء منشيه بانفجار عبوة بطولكرم
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متحدث جيش الاحتلال: إصابة قائدين بلواء منشيه بانفجار عبوة ناسفة بطولكرم
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إصابة قائد لواء للاحتلال بانفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية كان يستقلها بطولكرم