ارتقاء 8 شهداء جراء عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم في الضفة

العالم - فلسطین

وافاد تقرير مراسلنا ان هذه هي المرة الثانية، خلال يوم الثلاثاء، التي تعرضت فيها حارة الحمام في المخيم لقصف من طائرات الاحتلال المُسيّرة، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمَي طولكرم ونور شمس.

وأسفر القصف الأول عن استشهاد الفلسطينيتين خولة علي عبد الله (53 عاماً)، وبراءة خالد حسين الشيخ علي (30 عاماً)، وإصابة طفل (10 سنوات)، وفتاة (25 عاماً).

وأفاد مراسلنا في الضفة الغربية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المقاومين، في مخيم طولكرم، وهي الغارة الرابعة، اليوم الثلاثاء.

إلى جانب ذلك، فجرت سرايا القدس، كتيبة طولكرم، عدداً من العبوّات الناسفة، في حشد للجرافات العسكرية، في محيط مسجد أبي بكر الصديق، في ساحة الكتيبة، وسط مخيم نور شمس، وحقّقت إصابات مؤكدة.

وفي مدينة الخليل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال، في منطقة وردان، قرب بيت أمر، شمالي المدينة. وقال إن الاحتلال يحتجز 3 من المصابين.

في غضون ذلك، ألقى مقاومون قنابل محلية الصنع في اتجاه قوات الاحتلال في بلدة عرّابة، جنوبي غربي مدينة جنين، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زبوبا، غربي المدينة.

واندلعت مواجهات عَقِب اقتحام قوات الاحتلال الشارع الرئيس في بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس، شمالي الضفة، وجُرح 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال هناك.

وتشهد الضفة الغربية اشتباكات يومية مع قوات الاحتلال، وخصوصاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرّض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية، تتخلّلها حملات اعتقالات واسعة، بينما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال، خلال تصدّيهم.