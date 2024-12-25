قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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الصين تدعو كندا الى احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤون هونغ كونغ
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بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية يأتيكم خلال الساعات القادمة
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انتشال شهداء ومصابين من منزل استهدفه الاحتلال بمنطقة معن في خانيونس
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إعلام العدو:طائرة كانت تستعد للهبوط بتل أبيب غيرت مسارها لتجنب الصاروخ
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إعلام الاحتلال: إصابة 9 مستوطنين عند هروبهم للملاجئ واثنين بسبب الهلع
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إعلام الاحتلال: إصابة أكثر من 9 مستوطنين عند هروبهم الى الملاجئ
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إعلام الاحتلال: تفعيل الانذار في أكثر من 200 نقطة بعد رصد الصاروخ اليمني
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منصات للمستوطنين تبث مشاهد لصاروخ يمني يجول بسماء فلسطين المحتلة
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منصات للمستوطنين تبث مشاهد للصاروخ اليمني في سماء فلسطين المحتلة
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منصات للمستوطنين تتحدث عن فشل الاحتلال في اعتراض صاروخ يمني