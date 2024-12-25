حرية مسيحيي ايران في احتفالهم بأعياد الميلاد

العالم - مراسلون

يلمح الزائر في طهران مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية، خاصة عند التجول في الشوارع التي يسكنها المسيحيون. وعلى الرغم من أن معظم الشعب الإيراني يعتنق الإسلام، إلا أن جميع المكونات والأقليات الدينية تتمتع بحرية ممارسة طقوسها وتقاليدها.

ويحتفل المسيحيون في إيران بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام كل عام ويمارسون طقوسهم الدينية وتقاليدهم بكل حرية كما يقومون بتبادل الهدايا وإعداد الأطعمة التقليدية الخاصة بالعيد. كما يشارك المواطنون الإيرانيين من غير المسيحيين في هذه الاحتفالات كنوع من التعايش الثقافي.

في شارع ميرزا شيرازي وسط العاصمة طهران حيث تغطنه الغالبية الأرمنية نجد مظاهر العيد زينت كل مكان.

وقالت مواطنة أرمنية: "هنا منطقة الأرامنة وجئنا للاحتفال بعيد كريسمس وميلاد سيدنا المسيح، والحمدالله بمعية المواطنين المسلمين، نعيش أجواء عيد ونمارس طوقوسنا وتقاليدينا.

وقال مواطن آخر:"شارع ميزا شيرازي يشهد كل سنة في هذا الوقت الزخم من المواطنيين حيث يشاركوننا بهجة العيد وانا ارتديت زي بابا نوئل وجلبت الهدايا للأطفال".

وتعتبر هذه الاحتفالات جزءا من التنوع الثقافي والديني في إيران، وتساهم في تعزيز التفاهم والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع الإيراني.