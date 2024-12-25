اللواء رشيد: سماء کیان الاحتلال مكشوفة امام الهجمات الإيرانية

العالم - ايران

وقال اللواء رشيد انه قد جرت العادة على تنفيذ مناورات مشتركة بين الجيش الايراني والحرس الثوري برا وبحرا وجوا، في النصف الثاني من العام الايراني وخاصة الشهور الثلاثة الاخيرة من العام، وقد تم التخطيط لاجراء مناورات ضخمة تستخدم فيها المعدات والاسلحة الدفاعية والهجومية لمواجهة تهديدات اعداء الشعب الايراني، وستنفذ في غضون ايام.

واضاف اللواء رشيد: عادة يجري في كل عام تنفيذ 30 مناورة عسكرية كبيرة وان مقر خاتم الانبياء (ص) يتولى قيادة هذه المناورات ويراقب حسن ادائها.

واشار اللواء رشيد ان تنفيذ هذه المناورات هو بمثابة اختبار للقوات المسلحة الايرانية امام التهديدات والهدف منها هو الجهوزية الدفاعية والهجومية لضرب وتدمير الاعداء ولذلك يجري التخطيط لهذه العمليات بدقة وابداع لمباغتة العدو.

وقال اللواء رشيد ان العدو الصهيوني قد اصيب بالوهم والخطأ في حساباته واضاف: ان العمليات الهجومية القوية التي شنت ضد الكيان الصهيوني وخاصة عملية الوعد الصادق 2 والتي اظهرت جزءا صغيرا من القوة الهجومية للقوات المسلحة الايرانية واصابت خلالها الصواريخ الباليستية التي اطلقناها المراكز العسكرية للصهاينة والاهداف المحددة مسبقا، قد اثبتت لقادتنا العسكريين وللعالم ايضا بأن اجواء الكيان الصهيوني هي مكشوفة ومن دون دفاع امام هجومنا وذلك خلافا لما تروجه دعاياتهم الاعلامية.

وختم اللواء رشيد: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وحسب عقيدتها الدفاعية سوف لن تكون الجهة البادئة لاية حرب في المنطقة، لكن المناورات الآتية تجري في سياق الجهوزية والاقتدار الدفاعي والهجومي لمواجهة اي نوع من التهديدات.