شاهد لحظة تحطم طائرة ركاب مدنية في كازاخستان

العالم-اسياوالباسفيك

وتم إعادة توجيه الطائرة من باكو إلى محج قلعة ثم إلى أكتاو، بسبب الضباب في غروزني، حسبما صرحت الخدمة الصحفية في مطار عاصمة الشيشان لوكالة "سبوتنيك".

وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، رحلة باكو- غروزني، أرسلت إشارة حالة الطوارئ.

وبحسب شركة الطيران، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة في أكتاو هو سرب من الطيور.

وقالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "طائرة كانت متجهة من باكو إلى غروزني، تحطمت في مطار أكتاو. في الوقت الحالي، يتم توضيح المعلومات حول الضحايا، وتم الإبلاغ بشكل أولي عن وجود ناجين".

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وقالت الخدمة الصحفية : "توجهت الطائرة إلى محج قلعة بسبب الضباب، ومن هناك إلى أكتاو (كازاخستان)، ليس لدينا معلومات".

وقالت وسائل إعلام أذربيجانية، إنه كان هناك 67 شخصا و5 من أفراد الطاقم على متن الطائرة التي تحطمت في كازاخستان.