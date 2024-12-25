الاحتلال يواصل الغارات على غزة ويعطل عمل الدفاع المدني قسرا

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 82 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 62 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وشهد فجر اليوم قصفا مدفعيا إسرائيليا على المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانًا مكثفة شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 9 شهداء وأكثر من 15 جريحا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال ساعات فجر الأربعاء.

وارتقى شهيد و3 إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة المنيراوي في دير البلح.

وارتقت شهيدة وإصابة خطرة باستهداف منزل لعائلة الافرنجي بمحيط أبراج عين جالوت جنوبي النصيرات وسط قطاع غزة.

كما ارتقى شهيدان ومصابون إثر قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية في حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلا بمحيط أبراج عين جالوت جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية على مدينة دير البلح.

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في محيط نادي جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وشهدت الساعة الأولى من فجر اليوم غارة جوية إسرائيلية على منزل في منطقة معن شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشهد اليوم قصفا مدفعيا وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غربي النصيرات.

كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها غربي النصيرات.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة خان يونس المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جدير بالذكر أنّ وزارة الصحة أكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى أمس الثلاثاء الى 45 ألفًا و338 شهيدًا، و107 آلاف و 764 إصابة، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.